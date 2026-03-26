Собянин сообщил о 30 сбитых БПЛА на подлете к Москве с начала суток

Общее количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве с начала суток, достигло 30. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.





Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Накануне, по данным мэра, было сбито 28 БПЛА, направлявшихся к столице.





Также мэр сообщил о падении обломков беспилотника в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар. Один человек пострадал. Собянин отметил, что ему оказывают необходимую помощь.