Собянин сообщил о 30 сбитых БПЛА на подлете к Москве с начала суток
Собянин сообщил о 30 сбитых БПЛА на подлете к Москве с начала суток

Общее количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве с начала суток, достигло 30. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.


Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Накануне, по данным мэра, было сбито 28 БПЛА, направлявшихся к столице.


Также мэр сообщил о падении обломков беспилотника в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар. Один человек пострадал. Собянин отметил, что ему оказывают необходимую помощь.

#москва #сергей собянин #бпла
