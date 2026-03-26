Выстрелил в область лица: Следком раскрыл подробности нападения на ученицу в челябинской школе

Ведомство возбудило несколько уголовных дел

Ученик девятого класса школы №32 в Челябинске выстрелил из предмета, похожего на ракетницу, в область лица своей сверстницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. 


В ведомстве рассказали, что нападавшему 15 лет. После выстрела он попытался убежать, однако получил травмы. Как ранее уточнили в правительстве региона, мальчик попытался скрыться через окно четвертого этажа. Сейчас оба подростка находятся в больнице, их в жизни ничего не угрожает. 


Следователи возбудили несколько уголовных дел по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, халатности, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

#стрельба #челябинская область #нападение на школы
