В челябинской школе девятиклассник выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета

В одной из школ Ленинского района Челябинска ученик выстрелил из сигнального пистолета в свою одноклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.





Инцидент произошел в школе № 32. По предварительным данным, ученик девятого класса принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.





Девятиклассник выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, после чего попытался скрыться через окно на четвертом этаже. В результате падения подросток получил травмы. Пострадавших госпитализировали.





Сейчас на месте работают экстренные службы. Мотивы школьника выясняются.