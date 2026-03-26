В челябинской школе девятиклассник выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета
В челябинской школе девятиклассник выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета

После этого он попытался скрыться через окно Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
В одной из школ Ленинского района Челябинска ученик выстрелил из сигнального пистолета в свою одноклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.


Инцидент произошел в школе № 32. По предварительным данным, ученик девятого класса принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.


Девятиклассник выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, после чего попытался скрыться через окно на четвертом этаже. В результате падения подросток получил травмы. Пострадавших госпитализировали.


Сейчас на месте работают экстренные службы. Мотивы школьника выясняются.

#стрельба #челябинск #нападение на школы
