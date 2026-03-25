Слуцкий предложил взять под контроль расходы на ремонт дорог
Деньги можно направлять туда, где дорог вообще нет, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий Фото: Global Look Press / Сергей Петров

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал взять под контроль расходование бюджетных средств на дорожный ремонт. По мнению депутата, это позволит пресечь нецелевое использование ресурсов на участках, которые и без того находятся в надлежащем состоянии.


Лидер партии считает, что средства, ежегодно выделяемые на повторный ремонт одних и тех же отрезков дорог, необходимо перенаправить в регионы, где асфальтовое покрытие отсутствует или полностью разрушено. Он подчеркнул: подобные «переремонты» легко выявляются благодаря обращениям граждан, которые фиксируют такие факты и направляют жалобы в ЛДПР.


Слуцкий заявил, что партия намерена обнародовать информацию о причастных к неэффективному расходованию средств. Он назвал подобные действия преступлением и подчеркнул, что виновные должны понести ответственность. По его словам, сегодня бюджет нередко тратится на косметическое обновление качественного покрытия вместо строительства новых дорог или приведения в порядок аварийных участков.


Ранее лидер ЛДПР сообщил, что партия вместе с профессиональными сообществами и экспертами разработает проект федерального закона «О гарантиях цифровых прав граждан России». По его словам, цифровая инфраструктура и связь стали основой жизни, поэтому людям нужны гарантии их использования.

