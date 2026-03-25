Слуцкий предложил взять под контроль расходы на ремонт дорог

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал взять под контроль расходование бюджетных средств на дорожный ремонт. По мнению депутата, это позволит пресечь нецелевое использование ресурсов на участках, которые и без того находятся в надлежащем состоянии.





Лидер партии считает, что средства, ежегодно выделяемые на повторный ремонт одних и тех же отрезков дорог, необходимо перенаправить в регионы, где асфальтовое покрытие отсутствует или полностью разрушено. Он подчеркнул: подобные «переремонты» легко выявляются благодаря обращениям граждан, которые фиксируют такие факты и направляют жалобы в ЛДПР.





Слуцкий заявил, что партия намерена обнародовать информацию о причастных к неэффективному расходованию средств. Он назвал подобные действия преступлением и подчеркнул, что виновные должны понести ответственность. По его словам, сегодня бюджет нередко тратится на косметическое обновление качественного покрытия вместо строительства новых дорог или приведения в порядок аварийных участков.





Ранее лидер ЛДПР сообщил, что партия вместе с профессиональными сообществами и экспертами разработает проект федерального закона «О гарантиях цифровых прав граждан России». По его словам, цифровая инфраструктура и связь стали основой жизни, поэтому людям нужны гарантии их использования.