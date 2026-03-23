Слуцкий: ЛДПР разработает законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России»

ЛДПР вместе с профессиональными сообществами и экспертами разработает проект федерального закона «О гарантиях цифровых прав граждан России». Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.





По его словам, в ЛДПР поступает много обращений по работе интернета и связи.





«Каждый из нас на себе ощутил эту блокаду. Какими бы ни были причины, людям нужны гарантии использования цифровой инфраструктуры и связи. Они в основе нашей жизни и работы», — отметил политик.





В законопроект, по информации Слуцкого, войдут положения о праве каждого на доступ к интернету, о свободе выражения мнений в сети, о свободе выбора способа общения, а также о конфиденциальности и защите данных.





Первые обсуждения инициативы, выдвинутой Слуцким, пройдут в Госдуме с участием профильных сообществ, экспертов, представителей бизнеса и граждан. Региональные депутаты проведут встречи на базе законодательных собраний.





«Нужны не разговоры, а понятные всем честные правила. Мы видим сегодня, как их отсутствие все сильнее тревожит граждан, и предлагаем свое решение», — заключил Слуцкий.





Ранее ЛДПР уже выступала с рядом инициатив в сфере цифровых прав. В сентябре 2025 года партия разработала законопроект, упрощающий процедуру отзыва согласия на обработку персональных данных, чтобы сделать этот процесс таким же простым, как и его предоставление.