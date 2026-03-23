Трамп заявил о приостановке ударов по инфраструктуре Ирана на пять дней на фоне переговоров
Трамп заявил о приостановке ударов по инфраструктуре Ирана на пять дней на фоне переговоров

Цены на газ и нефть показали резкое снижение

Президент США Дональд Трамп заявил о пятидневной паузе в ударах по иранской энергетической инфраструктуре. Решение принято в связи с прогрессом на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, сообщил он в Truth Social.


По словам Трампа, за последние два дня США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о полном урегулировании военных действий на Ближнем Востоке. 


«Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней», — написал американский лидер.


После заявления о паузе цены на газ и нефть пошли вниз. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 7%, до 660 долларов за тысячу кубометров. Нефть подешевела на 9–10%, Brent опускался до 97,2 доллара за баррель.


Накануне Трамп дал Ирану 48 часов на полную разблокировку Ормузского пролива, пригрозив в противном случае уничтожением электростанций страны.

#переговоры #иран #дональд трамп
