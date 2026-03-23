Путин призвал нефтегазовые компании направить дополнительные доходы на погашение долгов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил нефтегазовым компаниям направить дополнительные доходы от роста мировых цен на углеводороды на снижение долговой нагрузки. Он заявил, что это могло быть бы «зрелым решением».





Говоря о федеральном бюджете, президент призвал принять взвешенное решение по конъюнктурным доходам, чтобы гарантировать долгосрочную балансированность главного финансового документа страны.





12 марта США ослабили санкции против российской нефти, разрешив продажу нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры. Лицензия действует до 11 апреля.





В Минфине США оценили, что Россия заработает с этих поставок около 2 млрд долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что рост цен на нефть и послабление санкций принесут в бюджет дополнительные доходы.