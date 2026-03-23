Инвестор Галицкий предложил заключить мировое соглашение по иску Генпрокуратуры на 8 миллиардов рублей

Миллиардер Александр Галицкий предложил заключить мировое соглашение в рамках иска Генпрокуратуры, который требует признать его инвестиционный фонд Almaz Capital экстремистским объединением и обратить имущество на сумму более 8 млрд рублей в доход государства. Об этом заявили его адвокаты на заседании суда в Москве.


«Наш доверитель Галицкий готов заключить мировое соглашение в соответствии с законодательством, и мы передали проект этого соглашения представителю административного истца», — сказал один из юристов бизнесмена.


Галицкий присутствовал на заседании вместе с адвокатами и помощником. По версии прокуратуры, фонд поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ). 


Ранее Daily Storm рассказывал, какими проектами занимались фирмы, получившие деньги от Almaz Capital: среди них разработка ракет, патронов, раций для ВСУ и датчиков противовоздушной обороны.


В феврале 2026 года бывшая супруга бизнесмена Алия Галицкая, обвинявшаяся в вымогательстве у него 150 млн долларов, покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Она оставила предсмертную записку, в которой винила в случившемся бывшего мужа. 


Позже прокуратура закрыла уголовное дело против нее за отсутствием состава преступления. Судья, арестовавший Галицкую, подал в отставку и заявил, что принял решение под давлением. 

#генпрокуратура #соглашение #галицкий
