Во Франции подвели итоги второго тура муниципальных выборов. В небольшой коммуне Арси-сюр-Об в регионе Шампань победил список, возглавляемый Шарлем Гитлером (Charles Hittler, на французском читается как «Итлер»). Результаты опубликовало министерство внутренних дел страны.





За несколько дней до второго тура французская газета Figaro обратила внимание на необычную конфигурацию предвыборной гонки. Основными претендентами стали кандидаты с фамилиями, вызывающими исторические и политические ассоциации. Помимо Гитлера, в бюллетенях фигурировал Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski) — его фамилия созвучна фамилии президента Украины Владимира Зеленского.





По итогам второго тура Гитлер набрал 40,59% голосов. На втором месте оказалась Анни Сука (Annie Soucat) с 31,49%, список Рено-Зелински занял третье место с 27,92%.





Сам Шарль Гитлер, комментируя итоги, подчеркивал, что его фамилия не имеет отношения к политическим взглядам, и призывал избирателей оценивать его деятельность, а не исторические коннотации. Его кампания была сосредоточена на местных вопросах: развитии инфраструктуры, поддержке сельского хозяйства и улучшении качества жизни в коммуне.