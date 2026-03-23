В Wildberries возмутились идеей Минпромторга запретить маркетплейсам определять цену товаров

В Wildberries не согласились с предложением Минпромторга запретить маркетплейсам определять цену товаров. В компании полагают, что такие меры не нужны в настоящий момент и пользы не принесут.





«Мы не поддерживаем национальную модель торговой деятельности, разработанной Минпромторгом, в предлагаемом виде. По нашей оценке, она направлена на дерегулирование продовольственного офлайн-ритейла, что может привести к ослаблению защиты прав поставщиков», — сообщили Daily Storm в пресс-службе Wildberries.





Одновременно с этим модель предполагает усиление регулирования маркетплейсов, что создает риски замедления их развития, считают в компании.





В Wildberries выразили мнение, что введение дополнительных, избыточных мер может затормозить развитие электронной коммерции без очевидного эффекта для рынка в целом.





«Ценообразование в целом остается зоной ответственности самого продавца: конечная стоимость товара формируется исходя из его собственной бизнес-модели, маржинальных ориентиров, стратегии продвижения и конкурентной среды», — пояснили в компании.





Маркетплейсам могут запретить вмешиваться в ценообразование товаров и это право останется исключительно за продавцами, писал РБК. В материале отмечалось, что с такой идеей выступил Минпромторг, чтобы уравнять конкуренцию между офлайн-розницей и онлайн-платформами.





Ведомство предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на площадках. Сначала маркетплейсы могут обязать согласовывать с продавцами введение скидок на товары.





Вместе с тем продавец должен иметь возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или на конкретный товар. На следующем этапе маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в определении цен.