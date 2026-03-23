Минпромторг предложил запретить Wildberries и Ozon определять цены на товары
Право устанавливать стоимость продукции планируется оставить за продавцами, чтобы уравнять конкуренцию с офлайн-розницей
Минпромторг разработал законопроект, который может запретить маркетплейсам самостоятельно определять цены на товары. Право устанавливать стоимость планируется оставить за продавцами, пишет РБК со ссылкой на документ.


Ведомство предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на площадках. На первом этапе маркетплейсы могут обязать согласовывать с продавцами введение скидок на товары.


При этом продавец должен иметь возможность запретить применять акции как на всю свою продукцию, так и на конкретный товар. На следующем этапе площадкам могут полностью запретить участвовать в определении цен.


Как поясняют в Минпромторге, такие меры необходимы для уравнивания конкуренции между офлайн-розницей и онлайн-платформами. Из-за низких цен на маркетплейсах другие продавцы теряют покупателей.

#wildberries #запреты #торговля #ограничения #ozon #маркетплейс
