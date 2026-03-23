Новости
Новости 18+
St
Военным могут запретить останавливать транспорт у соцобъектов в 15-километровой зоне Белгородской области
18+
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что такие меры необходимы из-за риска ударов ВСУ по мирным объектам и гражданам
Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости запретить военнослужащим останавливать транспорт у социальных объектов в 15-километровой приграничной зоне. Об этом он рассказал на видео в своем Telegram-канале.


Глава региона напомнил, что за выходные в результате украинского удара по социальному объекту в области погибли несколько мирных жителей. В связи с этим он вновь призвал жителей, находящихся в приграничье или приезжающих туда к родственникам, не надевать камуфляжную форму.


«Помните, что это может привести к ударам как непосредственно по человеку, так и по объектам, где находятся в данный момент наши жители», — подчеркнул губернатор.


Гладков заявил, что намерен обсудить с главами муниципалитетов и командирами частей вопрос о недопущении остановок военного транспорта в 15-километровой зоне, особенно перед магазинами и другими социальными объектами.


Ранее, в феврале, он уже выступал с аналогичным призывом к гражданскому населению.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#белгородская область #военная форма #гладков #военная служба
Загрузка...
Загрузка...