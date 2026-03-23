Forbes: Силовикам могут разрешить искать экстремистские материалы в интернете

Минцифры предложило разрешить поиск экстремистских материалов в интернете в рамках правоохранительной деятельности и в научных целях. Соответствующая поправка прописана в новой версии второго пакета мер против мошенничества, который готовят ко второму чтению, пишет Forbes.





Сейчас формально искать такой контент в интернете запрещено. Административный штраф до 5 тысяч рублей за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним ввели летом 2025 года, в сентябре закон вступил в силу.





Первый протокол составили на жителя Каменска-Уральского Свердловской области — Daily Storm освещал процесс над Сергеем Глухим.





Как указывают эксперты, предложение Минцифры исправляет правовой пробел, не позволяющий в том числе силовикам бороться с распространением экстремистских материалов. Помимо правоохранителей, такой контент ищут центры управления регионами — структуры, созданные в каждом субъекте для мониторинга информационного поля.