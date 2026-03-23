Подследственный бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов сдал мандат депутата Верховного хурала Тывы по собственному желанию

Задержанный бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов сдал мандат депутата Верховного хурала Тывы по собственному желанию. Об этом Daily Storm рассказал председатель республиканского парламента Кан-оол Даваа





«Сам написал личное заявление. В связи с невозможностью исполнения депутатских полномочий просил лишить его мандата. Мы на заседании сессии удовлетворили его заявление, приняли решение единогласно», — поведал Даваа.





Он также сообщил, что внутри хурала никто не обсуждает уголовное дело против Цаликова.





«Никаких разговоров об этом нет. У нас даже времени и возможности разбирать это нет. Поэтому и обсуждений нет», — заверил глава Верховного хурала.





Цаликова задержали 5 марта. После этой новости Кан-оол Даваа заявил Daily Storm, что задержанный экс-замминистра обороны не был лишен депутатской неприкосновенности и исправно ходил на работу.





Басманный суд отправил Цаликова под домашний арест с учетом состояния здоровья. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по 12 эпизодам: получение взяток, растрата, отмывание денег и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, участники сообщества совершали хищения бюджетных средств с 2017-го по 2024-й год.





Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, экс-чиновник получил две крупные взятки в обмен на покровительство при получении и исполнении госконтрактов. В 2019 году Цаликову передали мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью около 2,3 млн рублей. В 2020 году он принял взятку 50 млн рублей наличными в кожаной сумке прямо в здании Минобороны.