Подследственный бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов сдал мандат депутата Верховного хурала Тывы по собственному желанию

Он написал заявление о сложении полномочий, поскольку не может исполнять свои обязанности

Руслан Цаликов Фото: Global Look Press / Министерство обороны Российской Федерации

Задержанный бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов сдал мандат депутата Верховного хурала Тывы по собственному желанию. Об этом Daily Storm рассказал председатель республиканского парламента Кан-оол Даваа  


«Сам написал личное заявление. В связи с невозможностью исполнения депутатских полномочий просил лишить его мандата. Мы на заседании сессии удовлетворили его заявление, приняли решение единогласно», — поведал Даваа. 


Он также сообщил, что внутри хурала никто не обсуждает уголовное дело против Цаликова. 


«Никаких разговоров об этом нет. У нас даже времени и возможности разбирать это нет. Поэтому и обсуждений нет», — заверил глава Верховного хурала.


Цаликова задержали 5 марта. После этой новости Кан-оол Даваа заявил Daily Storm, что задержанный экс-замминистра обороны не был лишен депутатской неприкосновенности и исправно ходил на работу.


Басманный суд отправил Цаликова под домашний арест с учетом состояния здоровья. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по 12 эпизодам: получение взяток, растрата, отмывание денег и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, участники сообщества совершали хищения бюджетных средств с 2017-го по 2024-й год.


Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, экс-чиновник получил две крупные взятки в обмен на покровительство при получении и исполнении госконтрактов. В 2019 году Цаликову передали мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью около 2,3 млн рублей. В 2020 году он принял взятку 50 млн рублей наличными в кожаной сумке прямо в здании Минобороны.

