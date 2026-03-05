Задержанный экс-замминистра обороны Руслан Цаликов не был лишен депутатской неприкосновенности и исправно ходил на работу

Руслан Цаликов до задержания не был лишен депутатской неприкосновенности и исправно посещал мероприятия Верховного Хурала Тывы. Об этом Daily Storm сообщил председатель республиканского парламента Кан-оол Даваа.





«Нет, (вопрос о снятии неприкосновенности) не поднимался. Анонсов пока нет. Завтра я все это дело обговорю со своими юристами, только потом будет ясно», — заверил глава Хурала.





Лично он узнал о задержании Цаликова только что из новостей в интернете. Ни его, ни местный парламент не информировали об этом. Даваа предположил, что обсуждение этого дела в стенах парламента состоится уже завтра.





Председатель Хурала также отметил, что в последнее время Цаликов исправно появлялся на рабочем месте и выполнял все должностные обязанности.





«На крайнем заседании сессии в феврале он был, на фракцию ходил, в последний раз принимал избирателей на личном приеме», — перечислил Даваа.





На сайте Верховного Хурала Республики Тыва карточка депутата Руслана Цаликова по-прежнему размещена на сайте и пока остается без изменений.