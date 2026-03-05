Новости
Задержанный экс-замминистра обороны Руслан Цаликов не был лишен депутатской неприкосновенности и исправно ходил на работу
В Верховном Хурале Тывы не были в курсе ареста своего коллеги
Руслан Цаликов до задержания не был лишен депутатской неприкосновенности и исправно посещал мероприятия Верховного Хурала Тывы. Об этом Daily Storm сообщил председатель республиканского парламента Кан-оол Даваа. 


«Нет, (вопрос о снятии неприкосновенности) не поднимался. Анонсов пока нет. Завтра я все это дело обговорю со своими юристами, только потом будет ясно», — заверил глава Хурала.


Лично он узнал о задержании Цаликова только что из новостей в интернете. Ни его, ни местный парламент не информировали об этом. Даваа предположил, что обсуждение этого дела в стенах парламента состоится уже завтра. 


Председатель Хурала также отметил, что в последнее время Цаликов исправно появлялся на рабочем месте и выполнял все должностные обязанности.


«На крайнем заседании сессии в феврале он был, на фракцию ходил, в последний раз принимал избирателей на личном приеме», — перечислил Даваа.


На сайте Верховного Хурала Республики Тыва карточка депутата Руслана Цаликова по-прежнему размещена на сайте и пока остается без изменений.

Скриншот: Daily Storm
Бывший первый заместитель министра обороны РФ Цаликов был задержан 5 марта. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье о создании преступного сообщества. В ведомстве заявили, что Цаликов с сообщниками в 2017–2024 годах похитили бюджетные средства, а также легализовали похищенное. Кроме того, задержанного обвиняют во взяточничестве.


После ухода Руслана Цаликова с должности первого замминистра обороны в июле 2024 года появился слух, что он может стать сенатором Тувы от Верховного Хурала. Бывший первый зам Сергея Шойгу шел вторым номером в списке «Единой России» на выборах 8 сентября. Его кандидатура была зарегистрирована без участия в партийных праймериз. По итогам выборов партия набрала в Туве 80% голосов, что позволило Цаликову попасть в Хурал. Однако депутаты так и не выдвинули его в сенаторы.

