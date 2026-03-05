Ждет ли Иран гражданская война и развал из-за бомбардировок Израиля и США?

В Иране впервые за десятилетия обсуждается сценарий фактической передачи верховной власти по наследству. Главным претендентом на пост лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи называют его сына Моджтабу Хоссейни Хаменеи. Какое будущее у Ирана после атаки США и Израиля? Может ли вспыхнуть гражданская война в стране, в том числе из-за курдов? Каков портрет идеального лидера Ирана? На эти и другие вопросы в интервью Daily Storm ответил авторитетный эксперт — старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.





— Расскажите, какова, на ваш взгляд, вероятность начала гражданской войны и развала Ирана?





— Не думаю, что прямо сейчас Иран ожидает гражданская война. Потому что оппозиция прежде всего не вооружена. А для гражданской войны нужно, чтобы обе стороны были хорошо вооружены. Оппозиция не организована, в отличие от сил, которые с ней борются. И вообще во властных структурах Ирана — сверху до низу— идет борьба, противостояние по многим вопросам. Даже среди политической элиты нет единого мнения, как дальше реагировать как на внутренние проблемы (а их очень много), так и на внешний (войну). Правда, диапазон этого противостояния невелик, потому что находящиеся во власти в той или иной степени все консервативны. Но просто консерватизм может быть совсем уже радикальный и не радикальный... Идет борьба во всех формах и на всех уровнях и за трон будущего верховного лидера. Но гражданской войны, считаю, не будет. И в распад Ирана я не особенно верю.





— Что вы можете сказать о сыне погибшего аятоллы — Моджтабе Хоссейни Хаменеи? Именно его сейчас прочат на роль нового верховного лидера Ирана...





— Во всяком случае, последние, наверное, десять лет покойный аятолла воспитывал Моджтаба как своего преемника. Али об этом не говорил, но работа шла. Но есть важный вопрос: согласятся ли многие религиозные деятели в Иране с выбором в пользу Моджтаба. Получается такая картина: Исламская революция уничтожила монархию и боролась против нее. А теперь выходит, что власть передается по наследству. Это типичная монархия, хоть и мусульманская! Конечно, это подрывает идеологические устои исламской республики. В этом плане вероятность избрания Моджтабы в общем невелика. Но это не значит, что он не будет избран! Он аятолла незаметный, занимался в последнее время секретарством у своего папы и совершенно не имел никакого опыта государственного управления. Если его отец до своего избрания активно участвовал в революции, то о сыне сказать такого нельзя.





Но поскольку Моджтаба очень тесно связан с Корпусом исламской революции (КСИР), не исключено, что они сделают все возможное для его назначения на пост верховного лидера. Соответственно, через Моджтабу будут управлять страной. КСИР в Иране — это государство в государстве. Кроме того, что это военная структура, карательная, мощная информационная — это еще и мощная финансово-экономическая организация. КСИР или владеет, или контролирует около 30 процентов экономики Ирана и финансовых потоков. Они уже играют огромную роль в стране, а с выдвижением Моджтабы будут иметь на руках еще большую власть.





— Владимир Игоревич, а почему народ Ирана не восстал против КСИР и режима сразу после начала бомбардировок США, Израиля и ликвидации Хаменеи? Не потому ли, что пропаганда КСИР смогла убедить народ, что идет внешняя агрессия и интервенция и прочие процессы?





— Выходить на улицы, когда идет массовая масштабная бомбардировка — как-то неуютно. Что будет, когда закончатся атаки — мы не знаем. Многие источники говорили, что в крупных городах Ирана встречали эти удары США с большой радостью. Тем более американцы и израильтяне (кроме военных ядерных объектов) стараются бить по КСИРу, госучреждениям. Это очень радует оппозиционных иранцев. Но помните: КСИР силен, он организован. А оппозиция не организована и не вооружена. Говорить о том, что скоро будет восстание, — я бы не стал. Если исходить из теории Владимира Ильича Ленина, в Иране сейчас стопроцентная революционная ситуация. Но не всегда она переходит в революцию! Там все очень сложно.