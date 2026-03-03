Участников одиночных пикетов в Ростове вербовали украинские кураторы через соцсеть «ВКонтакте»

В конце февраля в Ростове-на-Дону у Вечного огня прошли одиночные пикеты, участники которых представлялись родственниками военнослужащих и требовали вернуть мобилизованных домой. В своих видеообращениях они заявляли, что Министерство обороны уже не первый год обещает заменить мобилизованных контрактниками, однако фактической демобилизации до сих пор не произошло.





Как выяснил Daily Storm, ни у кого из этих молодых людей нет родственников, участвующих в СВО, а сами они были завербованы украинскими кураторами через социальную сеть «ВКонтакте».





«Естественно, никаких родственников-мобилизованных у этих ребят нет. Все они повелись на возможность быстрого и легко заработка. Правда, никто им, естественно не заплатил. Все это делается, чтобы создать видимость нестабильности обстановки в нашей стране», — пояснил Daily Storm собеседник издания.





Участников одиночных пикетов набирали по принципу массовки. В социальных сетях размещались объявления о поиске «участников для мемориального мероприятия». В тексте указывалось, что требуются «ответственные люди для проведения памятного собрания, посвященного Дню пропавших без вести».





Занятость обещали минимальную — около десяти минут, а вознаграждение составляло 2,5 тысячи рублей. Примечательно, что среди обязательных требований организаторы указывали пунктуальность и опрятный внешний вид.





Аккаунт под ником Любовь Лукина, с которого велась вербовка так называемых «актеров», оказался фейковым. Он был зарегистрирован в декабре на номер, оформленный через сим-бокс — специальное устройство, позволяющее использовать большое количество SIM-карт и массово создавать аккаунты без привязки к конкретному владельцу. Подобная схема обычно применяется для обеспечения анонимности и затрудняет установление реального организатора активности. Сейчас эта страница заблокирована администрацией ВК за нарушение правил площадки.