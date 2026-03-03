Участников одиночных пикетов в Ростове вербовали украинские кураторы через соцсеть «ВКонтакте»

В конце февраля в Ростове-на-Дону у Вечного огня прошли одиночные пикеты, участники которых представлялись родственниками военнослужащих и требовали вернуть мобилизованных домой. В своих видеообращениях они заявляли, что Министерство обороны уже не первый год обещает заменить мобилизованных контрактниками, однако фактической демобилизации до сих пор не произошло.
Как выяснил Daily Storm, ни у кого из этих молодых людей нет родственников, участвующих в СВО, а сами они были завербованы украинскими кураторами через социальную сеть «ВКонтакте».
«Естественно, никаких родственников-мобилизованных у этих ребят нет. Все они повелись на возможность быстрого и легко заработка. Правда, никто им, естественно не заплатил. Все это делается, чтобы создать видимость нестабильности обстановки в нашей стране», — пояснил Daily Storm собеседник издания.
Участников одиночных пикетов набирали по принципу массовки. В социальных сетях размещались объявления о поиске «участников для мемориального мероприятия». В тексте указывалось, что требуются «ответственные люди для проведения памятного собрания, посвященного Дню пропавших без вести».
Занятость обещали минимальную — около десяти минут, а вознаграждение составляло 2,5 тысячи рублей. Примечательно, что среди обязательных требований организаторы указывали пунктуальность и опрятный внешний вид.
Аккаунт под ником Любовь Лукина, с которого велась вербовка так называемых «актеров», оказался фейковым. Он был зарегистрирован в декабре на номер, оформленный через сим-бокс — специальное устройство, позволяющее использовать большое количество SIM-карт и массово создавать аккаунты без привязки к конкретному владельцу. Подобная схема обычно применяется для обеспечения анонимности и затрудняет установление реального организатора активности. Сейчас эта страница заблокирована администрацией ВК за нарушение правил площадки.
Среди желающих быстро заработать оказались молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет. Их задачей было выйти к мемориальному комплексу «Павшим воинам» с заранее подготовленным плакатом формата А4 и произнести на камеру простенький текст, который, предположительно, был заготовлен кураторами.
Роли распределялись заранее: одни выступали в качестве «участников» пикета, другие занимались съемкой и организацией процесса, фактически координируя и продюсируя происходящее.
В отношении некоторых участников были составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей, либо назначение обязательных работ на срок до 50 часов, либо административный арест на срок до 10 суток.
Фото- и видеоматериалы с пикетов оперативно разошлись по ряду пабликов, ориентированных на оппозиционную и украинскую аудиторию. В частности, публикации появились в сообществе «Путь домой»*, внесенном в 2024 году в реестр иностранных агентов за распространение негативной информации о ВС РФ и призывы к несогласованным акциям.
Материалы также были размещены в городском паблике «Ростов.ком». Этот ресурс, в свою очередь, активно продвигается через Telegram-канал Dofa.
По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, владельцы Dofa сотрудничают с СБУ. Фактически речь идет о взаимном информационном продвижении: Dofa распространяет публикации «Ростов.ком», а тот обеспечивает им дополнительный охват, усиливая общий медийный эффект.