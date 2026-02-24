Цинковые застенки. Почему российские военные гибнут в плену у ВСУ и что об этом говорят в международных организациях

В интернете стали реже появляться кадры расправ над пленными россиянами, но градус жестокости со времен начала СВО не понижался. Захваченных солдат ВС РФ по-прежнему пытают и убивают, но теперь лишь малая часть доказательств этого просачивается в СМИ. Есть случаи, когда даже попадание в списки на обмен не уберегло бойцов от смерти. Российская сторона требует справедливого возмездия, но пока не может повлиять на ситуацию. А в ООН и Красном Кресте признались, что не могут принудить украинскую сторону прекратить жестокое обращение с пленными, поэтому ограничиваются лишь тайными переговорами и рекомендациями.





По статистике Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с февраля 2022 года было задокументировано 30 казней плененных российских солдат. Подавляющее большинство этих случаев произошло в начале СВО, в 2025 году в официальную статистику попали лишь четыре человека. Однако это явно не полные данные, о чем свидетельствуют показания российских военных, которым удалось вернуться из плена.





Проблемы со сбором сведений о пытках подтверждают и представители международных организаций. С пленными жестоко обращаются в транзитных местах, которые скрыты от глаз правозащитников.





Обещали отпустить живым, но вернули только тело





У 23-летнего тольяттинца Никиты Копытова на СВО уехали его троюродный брат и множество друзей. В ноябре 2023 года он и сам решил, что нужнее там, чем на гражданке, и подписал контракт. Его определили в штурмовики. За год службы юноша пережил два ранения, но каждый раз возвращался в окопы. По истечении времени Копытова отправили в отпуск. Он думал, что контракт закончился и можно остаться дома. Семья Никиты радовалась, что тот вернулся живым и все худшее позади.

Но вскоре за Копытовым пришла военная полиция — оказалось, что контракт не закрыт, а Никита признан СОЧ (самовольно оставившим часть). 25 апреля 2025 года он попрощался с беременной женой и вновь уехал за ленточку на Покровское направление в ДНР, где сразу был отправлен на задание. После этого Никита перестал выходить на связь.

«2 мая мне с его номера позвонили хохлы и сказали, что он в плену, дали ему трубку. Точно был он, я его узнала. Потом взял трубку мужчина, сказал, что он военнослужащий ВСУ и что моему сыну нужна моя помощь», — вспоминает роковой звонок мама Никиты Анна Копытова.

Украинцы требовали у женщины данные и контакты знакомых военнослужащих РФ, а взамен пообещали сохранить Никите жизнь.

«Мы же не хотим, чтобы у вашего сына не было руки или ноги, убивать тоже не хотим. Либо он будет у нас до конца войны находиться, либо мы его обменяем. Может быть, через третьи страны, у нас был такой опыт. Никита замечательно живет, ест, спит целыми днями». Когда сам Никита взял трубку, сказал, что у него все нормально, ему и покурить дали. Но не думаю, что они дали бы ему сказать, что у него все плохо», — пересказала детали разговора мама солдата.

Анна поняла, что требование вээсушников — это попытка посадить ее на крючок и затем шантажировать, поэтому не стала ничего делать. 5 мая семья Копытовых обнаружила видео, сделанное украинской бригадой «Спартан». В ролике видно, как Никита без сопротивления сдался в плен, после чего его допрашивали неизвестные. Единственное, что успокаивало, — Никита жив и на нем не видно серьезных ранений и гематом.