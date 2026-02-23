По кому Трамп ударит теперь: Мексика, Иран, Куба?

Трамп «хочет показать, кто на планете хозяин». География угроз и попыток влияния политика будто бы не исключают его действий на любом континенте. После устроенной с помощью США ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» в Мексике начались беспорядки. Американские СМИ пишут о возможных планах Трампа нанести удар по Ирану. В Гренландию он направил плавучий госпиталь, чтобы «лечить больных, которым там не могут помочь». А в начале года — допустил новые атаки по Нигерии, оправдывая их помощью христианам. Но если в Гренландии его сдерживает НАТО, удастся ли кому-то препятствовать его влиянию на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке? Политологи порассуждали, по кому Трамп может ударить теперь.





Латинская Америка





Дональд Трамп рассматривает Западное полушарие как сферу исключительных интересов США. Это отражено в том числе в главных доктринах Белого дома — стратегии национальной безопасности США, напоминает кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.





«То, что Трамп оказывает давление на Мексику, на Кубу, не прекращает, в общем, де-факто оказывать давление и на Венесуэлу, — все это, по всей видимости, будет продолжаться. Тем более что Трампу все эти цели представляются достаточно доступными», — говорит Кортунов.





Успешная операция Штатов в Венесуэле по захвату Мадуро показала, что никто не готов противостоять Трампу в Латинской Америке. Поэтому в этом регионе давление республиканца продолжит усиливаться, считает эксперт.





Президент США в ноябре прошлого года заявил, что Мехико не справляется с борьбой против наркокартелей, и допустил удары Штатов по ним. После таких угроз Мексика вынуждена была поспешно заверить, что усилит сотрудничество с соседней страной в борьбе с наркоторговлей. А в понедельник, 23 февраля, заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.