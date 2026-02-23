По кому Трамп ударит теперь: Мексика, Иран, Куба?

Трамп «хочет показать, кто на планете хозяин». География угроз и попыток влияния политика будто бы не исключают его действий на любом континенте. После устроенной с помощью США ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» в Мексике начались беспорядки. Американские СМИ пишут о возможных планах Трампа нанести удар по Ирану. В Гренландию он направил плавучий госпиталь, чтобы «лечить больных, которым там не могут помочь». А в начале года — допустил новые атаки по Нигерии, оправдывая их помощью христианам. Но если в Гренландии его сдерживает НАТО, удастся ли кому-то препятствовать его влиянию на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке? Политологи порассуждали, по кому Трамп может ударить теперь.
Латинская Америка
Дональд Трамп рассматривает Западное полушарие как сферу исключительных интересов США. Это отражено в том числе в главных доктринах Белого дома — стратегии национальной безопасности США, напоминает кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«То, что Трамп оказывает давление на Мексику, на Кубу, не прекращает, в общем, де-факто оказывать давление и на Венесуэлу, — все это, по всей видимости, будет продолжаться. Тем более что Трампу все эти цели представляются достаточно доступными», — говорит Кортунов.
Успешная операция Штатов в Венесуэле по захвату Мадуро показала, что никто не готов противостоять Трампу в Латинской Америке. Поэтому в этом регионе давление республиканца продолжит усиливаться, считает эксперт.
Президент США в ноябре прошлого года заявил, что Мехико не справляется с борьбой против наркокартелей, и допустил удары Штатов по ним. После таких угроз Мексика вынуждена была поспешно заверить, что усилит сотрудничество с соседней страной в борьбе с наркоторговлей. А в понедельник, 23 февраля, заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что американские спецслужбы продолжат активно работать над ликвидацией наркокартелей, но это дело все-таки останется суверенным для Мексики. По его мнению, Трамп больше сфокусирован на Иране, чем на этой латиноамериканской стране.
«Американские специальные службы уже помогают мексиканцам разбираться с наркокартелями. Но в данном случае все-таки дело суверенное. Тема борьбы с мексиканскими наркокартелям, безусловно, затрагивает США как страну, которая является для этих картелей главным рынком. Но все-таки эта история мексиканская, экзистенциальной угрозы она в себе не несет. Думаю, американцы будут, насколько возможно, сотрудничать с мексиканскими властями в решении проблемы наркокартелей. Но фокус, конечно, на Иране», — говорит Калачев.
Ближний Восток
Помимо Западного полушария, есть еще два приоритетных направления для Трампа: Ближний Восток и Китай, продолжает Кортунов. Остается надеяться, что политик не ударит по Ирану, но гарантий нет, предупреждает член РСМД.
«С одной стороны, приоритетным направлением для Трампа также выступает Ближний Восток в широком смысле этого слова. Прежде всего, конечно, Иран. Мы надеемся, что не будет атаки, но гарантий, что Трамп воздержится от нанесения какого-то удара по Исламской Республике, к сожалению, нет. Но, помимо Ирана, там есть и другие цели, например, Йемен. То есть какие-то акции против йеменских хуситов со стороны Трампа вполне возможны», — добавляет политолог.
Источники The New York Times утверждают, что в ближайшие дни республиканец может нанести точечный удар по Ирану. А если ограниченная атака или дипломатия не заставят Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия, Штаты могут организовать масштабный удар по стране. Но Исламская Республика и ее союзники в ответ могут атаковать американские базы и посольства в Европе, добавляют собеседники издания.
Американский президент неоднократно угрожал ударить по Ирану, если не будет заключена ядерная сделка. Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел 17 февраля. Следующая встреча ожидается 26 февраля в Женеве.
«Фокус, конечно, на Иране, — тоже подчеркивает Калачев. — Опять же: ударит или не ударит Трамп? Вопрос в том, что Трамп должен что-то предъявить в качестве успеха, в качестве своей победы».
По мнению главы Политической экспертной группы, Тегеран допускает, что Вашингтон может попытаться ликвидировать представителей иранских властей или нанести точечные удары. Но власти Ирана знают, что США не пойдут на полномасштабную сухопутную войну на территории страны — поэтому и уступки Тегерана не такие большие.
«Иран предложил символические уступки. Он не готов отказаться от обогащения урана, но готов делать это под международным контролем. И иранцы сделали небольшие шаги навстречу. Размер этих шагов, мне кажется, определяется уровнем угрозы. Иранцы, несмотря на то что там действительно сконцентрированы огромные силы, думаю, всерьез в полномасштабную войну не верят. Они допускают возможность точечных ударов, попыток ликвидации их руководства, но в то, что США втянутся в сухопутную операцию, они, очевидно, не верят, поэтому и размер уступок весьма невелик», — объясняет эксперт.
Другие территории
Дональд Трамп также хочет получить контроль над Гренландией. Но тут его вряд ли ждет успех — сдерживающим фактором будет НАТО, с которым нельзя не считаться, ведь его же США и возглавляют, напоминает Кортунов.
«В отношении Гренландии вопрос сложнее, поскольку здесь Трамп сталкивается уже не с какими-то латиноамериканскими государствами, а практически с блоком НАТО, который Соединенные Штаты же и возглавляют. Поэтому, как мы увидели на Всемирном экономическом форуме, Трамп был вынужден несколько сдать назад. Хотя, по всей видимости, цели свои он сохраняет в отношении Гренландии — поставить остров под свой контроль в максимально возможной степени», — рассуждает ученый.
Китай — еще одно важное направление для Штатов. Но тут Трамп будет осторожным, ведь Белый дом еще не готов к конфликту с этой страной.
«Направление для Трампа тоже очень важное, где он сейчас вынужден осторожничать, — это, конечно, Китай. Любые действия КНР, если Трамп будет их воспринимать как нарушение статус-кво, — скажем, какая-то блокада Тайваня или какие-то демонстрации силы в Южно-Китайском море — здесь можно тоже ожидать реакции от Трампа. Хотя, я думаю, к большому конфликту с Китаем администрация Трампа пока не готова», — добавляет политолог.
География действий американского президента обширна, и он может устроить вмешательство в любой другой точке мира, как, например, это было с Нигерией. В декабре Штаты нанесли удары по «Исламскому государству»* на северо-западе этого государства. Тогда Трамп заявил, что атаки стали ответом на «убийства христиан в невиданных масштабах».
«В остальном тут возможны какие-то импровизации — типа того, что мы видели в случае Нигерии. Вроде бы не так уж эта страна важна для США. Но тем не менее, если он приходит к выводу, что там нарушаются права христиан, что там исламский радикализм наносит ущерб интересам христианской общины, мы видим, что Трамп готов наносить удары практически по своему усмотрению. Так что такие случаи возможны. Но это, как мне кажется, все-таки не главное направление его внешнеполитических интересов», — предупреждает Кортунов.
Константин Калачев добавляет, что активность республиканца и его попытки вмешаться в политическую жизнь стран по всему миру будет расти по мере того, как приближается начало ноябрьских выборов в США. На промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и 33 сенатора. А президент США перед началом голосования хочет набрать как можно больше внешнеполитических очков, объясняет политолог.
«Трампу нужны успехи перед промежуточными выборами в США. Где успех будет продемонстрировать реальнее, там он силы и применит. Ликвидацию главы крупнейших наркокартелей уже можно предъявлять в качестве большого успеха. Ликвидация верховного лидера Ирана Хаменеи была бы еще большим успехом, но это куда труднее сделать — вот в чем дело. Так что загадывать не буду, но одно могу сказать: решимость Трампа быстро и эффективно показать, кто на планете хозяин, будет расти по мере приближения нобярьских выборов. То есть ему нужны будут внешние политические очки. А уж как он этого добьется и где это произойдет — давайте подождем, посмотрим», — заключил эксперт.
* ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — международная террористическая организация, запрещенная в России.