Проблемы с разведкой и оповещением мирных жителей. На что жалуются бойцы в зоне СВО после замедления Telegram

После начала сбоев в работе Telegram в российском обществе началась бурная дискуссия, насколько сильно это ударит по работе военнослужащих на СВО. Пока официальные лица заверяют, что военные никак не пострадают от замедления мессенджера, сами бойцы жалуются на огромное количество проблем. В теробороне приграничья сетуют на сбои в оповещении населения при атаках БПЛА, а операторы дронов не могут проводить точную разведку, что может стоить жизни многим солдатам. Но есть и те, кто не заметил замедления «телеги».





До начала 2026 года некоторые российские военные пользовались зарубежной сетью через терминалы Starlink. Однако затем миллиардер Илон Маск отключил эту систему. Тогда бойцы перешли на российский интернет.





По словам оператора FPV-дронов Василия (имя изменено), работающего на Запорожском направлении, мобильная связь позволяла пользоваться всеми инструментами, в том числе Telegram. В мессенджере, по его словам, большинство его товарищей координируют свои действия. Но 10 февраля Роскомнадзор приступил к новому этапу блокировки.





«Если сеть российская — «телега» работает хреново. А это равно сложности с отгрузкой отчетов, отправкой нужной информации, если это фото или видео. Коммуникация внутри и между подразделений также страдает. Особенно когда «телега» отказывается работать, а у вас там чаты оповещения об условном минировании. В тыловой зоне это выражено сильнее, ближе к передку — слабее. Но везде одинаково хреново», — пожаловался оператор дронов.





Василий добавил, что пока удается справляться с задачами, но «не благодаря, а вопреки». Во время разведки, которая проходит перед выдвижением боевых групп, Telegram работал стабильно. По словам бойца, уровень коммуникации между дроноводами по качеству откатывается на год-два.





«Связь появляется, я могу посмотреть сообщения от саперов и рэровцев (РЭР, радиоэлектронная разведка. — Примеч. Daily Storm) о том, какие квадраты минировали «Бабой Ягой» и летают ли в квадратах FPV. Если «телега» не работает, прочитать оповещения от них мы не можем. Часть инфы доходит по армейской связи, типа «квадрат минировали». Но не вся инфа так доводится, — объяснил Василий. — В общем, ТГ работает, и можно что-то понять перед тем, как отряду куда-то выдвигаться. Если нет, то можете остаться с взорванной жопой».





Оператор БПЛА также предрек, что при полной блокировке Telegram у ВС РФ уйдет какое-то время на переход в другой мессенджер. Придется перетаскивать большое количество контактов и рабочих чатов, часть из которых обязательно потеряются в процессе. А это может сильно ударить по горизонтальной связи между подразделениями.





Командир взвода теробороны Белгородского района Александр Курчевский пожаловался, что замедление Telegram уже привело к опасным последствиям. В регионе еще после первых атак ВСУ были отработаны каналы оповещения приграничных районов и самого Белгорода. При появлении в воздушном пространстве вражеского дрона в эти группы скидывали информацию о его направлении не только спецы из теробороны, но и из Министерства обороны, подразделений «Орлан» и «Барс».





«Специалисты зачастую подключаются к камере БПЛА противника и сообщают в многочисленных каналах о характеристиках полета и возможном захвате цели. С указанием адреса или цвета автомобиля. У водителя, независимо от того, гражданский он или из МО, есть возможность выскочить из машины и спасти свою жизнь при атаке. Сейчас при информировании о ракетной опасности через группы в Telegram оповещения иногда приходят уже после обстрела», — констатировал Курчевский.





По его мнению, отключение Telegram в приграничье однозначно приведет к неоправданным смертям гражданских лиц и военных.





«И так связь не везде и не всегда работает. Ежедневно гибнут и получают ранения десятки человек. Ежедневное количество FPV, залетающих в Белгородскую область, превышает сотни штук. А это потенциальные сотни рулеток «убьет или не убьет». Жаль, что в столице ничего не знают о реальной ситуации в приграничье», — с сожалением сказал боец теробороны.





Помимо мессенджеров, в приграничной зоне власти активно используют другие формы оповещения об атаках БПЛА. Однако источник Daily Storm в Белгородской области сообщил, что альтернативные форматы не такие удобные.





«Telegram-каналы и чаты военных (ПВО, «Орлан» Росгвардии и «БАРС» Минобороны) это очень хороший вариант, где предупреждают об обстрелах за одну-две минуты до прилетов. Если говорим про дроны, то авторы уточняют, на какую улицу налет, и отчитываются о сбитии. В официальном приложении МЧС оповещения приходят, но за 30 секунд до обстрела или одновременно с ним, и не уточняют про места налетов БПЛА. Эти секунды реально решают. SMS-рассылка это бесполезная вещь, сообщения приходят с задержкой в 20-30 минут, когда обстрел или налет уже закончились», — объяснил собеседник издания.





Источник привел пример из личного опыта, когда во время прогулки видел оповещения в Telegram-канале и сразу бежал в сторону подъезда. Когда он подходил к двери — только тогда начинали выть сирены и приходить официальные оповещения. Эти мгновения в иной ситуации могли стоить кому-нибудь жизни, подчеркнул источник.





Он убежден, что в связи с последними заявлениями во властных кругах каналам с оповещениями скоро придется переезжать в отечественный мессенджер MAX.





На Константиновском направлении в ДНР связь пострадала больше из-за блокировки Starlink, чем от замедления Telegram, рассказал командир ротно-тактической группы с позывным БХ. Из перехваченных разговоров противника стало ясно, что от действий SpaceX связь пострадала и у украинцев.





БХ признался, что аналогов Telegram для связи между военными нет. Отсутствие же устойчивого мессенеджера сильно скажется на качестве и скорости действий ВС РФ. Однако боец заверил, что замедления Telegram пока не заметил ни он, ни его товарищи.





«Я думаю, что ограничения действуют в некоторых регионах. Потому что я слышу жалобы, но не у себя. Вот мы все здесь на Telegram, без всяких VPN. Кто-то использует мобильный интернет, кто-то подключен в Wi-Fi местных провайдеров. То есть проблем существенных нет. Но пугает другое: что, возможно, они будут. Вот, например, с теми, кто в Курской области находится, я созваниваюсь через MAX. Другое не проходит, не соединяет», — сообщил БХ.





***





В феврале стало известно о планах Роскомнадзора начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram в России, якобы по причине неисполнения местного законодательства. После этого глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сказал, что замедление Telegram не скажется на работе военнослужащих, поскольку он «задействован минимально».





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предположил, что вряд ли связь в зоне СВО обеспечивается с помощью Telegram.





«Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», — высказался Песков.





Глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля сообщил, что иностранные спецслужбы читают переписку россиян в мессенджере Павла Дурова. При этом он заверил, что было принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне СВО.