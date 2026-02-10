В комитете Госдумы по информполитике ожидают от Роскомнадзора объяснений по поводу замедления работы Telegram

Роскомнадзор уже с 10 февраля начнет ограничивать работу мессенджера Telegram, пишет РБК со ссылкой на три источника в IT-индустрии и профильных ведомствах. Вторые сутки пользователи мессенджера в России жалуются на массовые сбои в его работе. В комитете Госдумы по информполитике рассказали, что вопрос замедления мессенджера на уровне парламентариев не обсуждался. Депутаты ожидают, что Роскомнадзор в ближайшее время разъяснит ситуацию.





Замглавы думского комитета по информационной политике, телеведущий Евгений Попов выразил надежду, что проблемы в работе мессенджера не связаны с его блокировкой. Он отметил, что эта тема не обсуждалась на заседаниях или вне заседаний комитета.





«Сообщение РБК мы все видели. <...> Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент», — сказал Daily Storm Попов.





«Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Но тем не менее — не думаю. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим, ждем официальных заявлений Роскомнадзора», — еще раз отметил парламентарий.





Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский пока ничего не говорил о замедлении мессенджера. Daily Storm депутат заявил, что «не может прокомментировать» информацию о начале «замедления» Telegram.





Замглавы комитета Александр Ющенко в разговоре с ТВЦ тоже отметил, что вопрос замедления мессенджера в Госдуме не обсуждался. Роскомнадзор может начать блокировку, если будут претензии по законодательной базе, добавил депутат.





Еще один зампредседателя комитета, Андрей Свинцов, предположил, что вопрос о полной блокировке Telegram может быть принят в течение полугода.





«Так дело не пойдет. Если Telegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — сказал парламентарий изданию «Осторожно, новости».





Пользователи из России 10 и 9 февраля жаловались на массовые сбои в работе Telegram. Часть граждан заявила о полном отсутствии связи, а остальные отметили, что у них не загружаются или медленно грузятся фото-, видео- и аудиофайлы. Также жалобы поступают о неполадках с мобильным приложением, уведомлениями или доступом к веб-версии.