В «Левом фронте» заверили, что не знакомы с задержанными за организацию покушения на генерала Алексеева

В Сети появилась информация о личностях подозреваемых в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По данным СМИ, помощник киллера Виктор Васин активно поддерживал протесты в России и в соцсетях публиковал посты в поддержку основателя «Левого фронта» Сергея Удальцова*.Однако в самой организации заверили Daily Storm, что Васин им не знаком.





В «Левом фронте», который после вынесения приговора Сергею Удальцову возглавила его бывшая жена и депутат КПРФ Анастасия, знают о Викторе Васине только из новостей.





«Такой человек мне не попадался. В СМИ прошла информация, что у него там просто какие-то репосты в поддержку Удальцова. Мало ли кто мог это сделать! У нас точно такого активиста нет. У нас работа поставлена на очень серьезном уровне. Каких-то поползновений, сочувствия и поддержки Украины точно нет среди активистов», — заявил координатор Леонид Развозжаев.





В другом «Левом фронте», отделившемся от организации Удальцовой в 2024 году, также отвергли связь с Васиным. Член исполкома Андрей Цуканов утверждает, что не знаком с подозреваемым.





«Мы его никогда не видели, он никогда к нам не обращался. Что он где-то размещал какие-то репосты в поддержку Сергея — все посты находились в открытом доступе, все могли это репостить», — сказал Цуканов.





Помимо репостов в поддержку Удальцова, Виктор Васин, по данным ФСБ, регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального»**. Также Васин в соцсетях выступал против поправок к Конституции России.





6 февраля гражданин РФ Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева на Волоколамском шоссе. После этого он улетел в ОАЭ, но был экстрадирован в Россию и заочно арестован. Его подельника и давнего товарища Виктора Васина задержали в Москве. Их пособнице Зинаиде Серебрицкой удалось бежать на Украину.





* внесен в перечень террористов и экстремистов.

﻿** признаны экстремистскими организациями в РФ.