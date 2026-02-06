«Точно будет Нечаев». «Новые люди» думают над списком на выборы в Госдуму и хотят включить в него знаменитостей

В партии «Новые люди» идет активное обсуждение списка кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре 2026 года. Заместитель председателя Владислав Даванков признался Daily Storm, что вопрос об общефедеральной части списка и количестве участников в нем пока решается.





«Будет тройка или пятерка — это вопрос обсуждения. Точно будет (Алексей) Нечаев, про остальных я бы чуть-чуть подождал, не стал бы говорить. Сейчас как раз внутри обсуждается, кто будет руководить территориальными группами. Все может поменяться еще много раз», — сообщил Даванков.





Ранее в Сети появился слух, что недавно вступившая в партию телеведущая Анфиса Чехова может пойти на выборы в одном из московских округов. Владислав Даванков опроверг эту информацию. Тем не менее во главе списка могут появиться «знаковые люди».





«Это все те люди, которые уже сейчас с нашей партией. Посмотрите, кто на круглых столах, там много известных личностей. Это все обсуждаем», — анонсировал депутат.





Сам Даванков пока не уверен, войдет ли он в топ списка вместе с лидером партии Алексеем Нечаевым.





«Может быть, я пойду по одномандатному округу, не знаю пока. Мне бы, может, хотелось побиться где-нибудь по чесноку. Нет, не в Москве. Где — не знаю пока», — поделился Даванков.





Недавно в СМИ появился инсайд, что в федеральный список «Новых людей» в Госдуму войдут председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. В 2021 году на выборах в VIII созыв Госдумы в общефедеральной части присутствовали только Нечаев и Авксентьева.