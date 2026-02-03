«Это не наша зона ответственности»: как власти отреагировали на историю о замерзающих домах в Иркутской области

В свою очередь, в ответе правительства Иркутской области говорится, что «в период с 1 по 30 января 2026 года обращений о проблемах с теплоснабжением в правительство Иркутской области и службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области не поступало». В документе подчеркивается, что надзор за качеством коммунальных услуг осуществляется «на основании поступившего заявления от граждан либо по представлению прокуратуры».





Комментируя вопрос ограничений по мощности, власти региона ссылаются на нормы федерального законодательства: «Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств указывается в заявке на технологическое присоединение… и в последующем отражается в договоре электроснабжения». Контроль за соблюдением правил технологического присоединения, отмечено в ответе, «осуществляет Федеральная антимонопольная служба». При этом прямого ответа на вопрос о причинах снижения фактически доступной мощности в отдельных домах в документе не содержится. По словам жителей, в ряде случаев при условиях подключения, предусматривающих 15 киловатт и напряжение 380 вольт, фактическая доступная нагрузка составляла около 12 киловатт и ниже, из-за чего жильцам приходилось поочередно отключать оборудование — системы электрического отопления, плиту или водонагреватели, чтобы избежать отключений.





По поводу отопления частных домов власти заявляют, что «теплоснабжение жилых домов не является предметом договорных отношений электросетевой организации» и что «вопросы выбора способа отопления частных домовладений и обеспечения его надежности каждый собственник решает самостоятельно». Вопрос регистрации земельных участков, на которых расположены дома, правительство области отнесло к полномочиям органов местного самоуправления, рекомендовав «обратиться в администрацию Иркутского муниципального округа».





Тем не менее, рассказывает Екатерина, информация о том, что под Иркутском замерзают местные жители, все-таки была известна администрации Иркутского муниципального округа. Представители администрации, по ее словам, даже связывались с дочкой одной из пенсионерок Ульяной и просили прислать фотографию из дома Людмилы Евгеньевны (героиня первого материала Daily Storm о ситуации). Фото передали. После этого, продолжает Екатерина, заместитель главы Ушаковского муниципального образования Елена Кириленко сообщила, что «не может дозвониться» ни до самой пенсионерки, ни до Екатерины, чей номер также был передан.





«Мы общаемся о том, что у человека возможно переохлаждение, дома холод, а она пытается позвонить… А в голову не пришло, что человек мог уже находиться в критической ситуации?!» — возмущается Екатерина.





Девушка также отметила, что дозванивалась до Людмилы Евгеньевны без проблем. В итоге чиновница написала Ульяне, что связаться ни с кем не удалось. Екатерина утверждает, что ей вообще не звонили, хотя именно она находилась рядом и могла оперативно показать дом и ситуацию на месте. Выезда на адрес, по словам жителей, также не было.





«Человек замерзает, вызывает 112, а к нему пытаются дозвониться, вместо того чтобы приехать», — описывает логику происходящего Екатерина.





Позже, по ее словам, ситуация приобрела еще более показательный оборот: энергетики все-таки приехали, но не к Людмиле Евгеньевне, а к самой Екатерине. После их визита, говорит она, в ее доме напряжение в сети резко поднялось до 239 вольт. При этом к пожилой женщине, с которой все началось, специалисты так и не выехали.





«Я им говорю: «Вы ко мне зачем приехали? Вы поезжайте к женщине, которая в 112 звонит». А мне потом пишут, что я их должна была к ней отвезти», — рассказала Екатерина.