«Бюджетников нагонять не будем». В КПРФ объяснили, чем отличается их предварительное голосование от праймериз «Единой России»

В КПРФ объяснили, чем отличается их предварительное голосование от праймериз «Единой России». По словам первого зампреда ЦК Юрия Афонина, партия просто планирует до начала выборов в Госдуму проверить в деле уже предложенных кандидатов. Коммунисты оценят участников, послушают мнение народа и, возможно, проведут какие-то ротации. Афонин заверил, что никакой внутрипартийной конкуренции этот процесс не вызовет. Для «красных» праймериз уже создается специальная онлайн-платформа.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин анонсировал предварительное голосование по кандидатам на выборы по одномандатным округам в Госдуму, которое партия проведет впервые. В беседе с Daily Storm Афонин объяснил, чем эта процедура будет отличаться от праймериз «Единой России», которые коммунисты всегда критиковали.

«У нас нет никаких приводов людей, скандальных составлений списков и отработки нужного кандидата. Бюджетников нагонять не будем, манипулировать и фальсифицировать тоже. Узнаем мнение, где-то проведем ротации, закрепим и пойдем вперед. <…> Никого не копируем. Просто тот состав, который обычно выдвигаем, хотим посмотреть в работе в течение двух месяцев. Как к ним относятся люди, насколько эффективная партийная организация», — сказал Daily Storm Афонин.

Он заверил, что в ЦК просто хотят понять до старта кампании, как население воспримет уже отобранных партией кандидатов. Также с помощью различных метрик эксперты КПРФ проанализируют работоспособность и узнаваемость выдвиженцев. Депутат рассказал, что уже идет разработка специальной онлайн-платформы для голосования.

«Будет возможность сказать: «Иванов Иван Иванович — поддерживаю/не поддерживаю». Или внести свое предложение», — описал функционал парламентарий.

Афонин подчеркнул, что инициативу коммунистов не следует называть «праймериз», поскольку нужно уходить от англицизмов. Предварительное голосование КПРФ пройдет с середины марта до конца мая. У руководства будет в запасе 15-20 дней, чтобы подвести все итоги и вынести решение на июньский съезд партии.

Зампред ЦК также заверил, что проведение предварительного голосования никак не обострит внутрипартийную борьбу. Все кандидатуры прошли обсуждение в нижестоящих инстанциях и получили всеобъемлющую поддержку.

«Все будет очень дружно. Тут нет никакой внутренней конкуренции, потому что у нас было обсуждение. Большой первый список почти на 600 кандидатов, потом региональные отделения провели свои замеры. Фактически проверим, правильно ли мнение партийного актива или у населения чуть другая позиция, и кто себя как проявит в работе. Кто слабо поработал, получил маленькую поддержку, или где увидим более ярких и идеологически ориентированных людей — сможем спокойно принять соответствующее решение», — рассказал коммунист.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заверил, что каждая партийная кандидатура на выборы в Госдуму в 2026 году будет обсуждаться на съезде, поэтому все будет «чисто и достойно».