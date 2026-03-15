Мотоцикл и кожаная сумка с 50 миллионами рублей: новые подробности дела экс-замминистра обороны Цаликова

Следственный комитет раскрыл новые обстоятельства уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, экс-чиновник получил две крупные взятки — мотоциклом премиум-класса и наличными в кожаной сумке.





Первый эпизод датируется июлем 2019 года. По версии следствия, председатель совета директоров ОАО «Бамстройпуть» и президент столичной Федерации фигурного катания Антон Абдурахманов передал Цаликову мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью около 2,3 млн рублей. Транспортное средство оформили на сына замминистра. Взамен бизнесмен рассчитывал на «общее покровительство» при получении и исполнении госконтрактов на объектах военного ведомства.





Второй эпизод, как считает следствие, произошел в апреле 2020 года. Цаликов в своем рабочем кабинете на Фрунзенской набережной потребовал от бенефициара АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей наличными. Деньги предназначались за «общее покровительство» при получении госконтрактов и «сопровождение» деятельности фактического руководителя компании Евгения Горбачева. Сумму принесли в кожаной сумке прямо в здание Минобороны.





Цаликова задержали 5 марта. Басманный суд отправил его под домашний арест с учетом состояния здоровья. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по 12 эпизодам: получение взяток, растрата, отмывание денег и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, участники сообщества совершали хищения бюджетных средств с 2017-го по 2024-й год.