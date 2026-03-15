Россия заняла третье место в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026
Сборная России заняла третье общекомандное место на зимних Паралимпийских играх в Италии, которые завершились 15 марта. Это следует из финальной таблицы медального зачета. 


В активе российской команды восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали — всего 12 наград. При этом делегацию РФ представляли всего шесть спортсменов. Это лучший результат в истории современных Паралимпийских игр по соотношению медалей к числу участников. 


Для сравнения: сборную Китая на Паралимпиаде представляли 70 спортсменов, команду США — 68.


Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян. Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала четыре медали — две золотые, серебряную и бронзовую, Алексей Бугаев — одну золотую медаль и две бронзовых, а лыжник Иван Голубков одержал две победы.


Паралимпийцы России выступали под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года.

