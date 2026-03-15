Сын бойца ММА Вячеслава Дацика погиб на СВО

В зоне специальной военной операции погиб сын известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. Ярославу Дацику был 21 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.


«Ярослав погиб в результате попадания БПЛА», — сказал собеседник агентства. 


В феврале 2024 года молодой человек вместе с отцом подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. 


Сам Вячеслав Дацик ранее неоднократно посещал зону боевых действий с сентября 2023 года. Официальных комментариев от семьи погибшего пока не поступало.

Загрузка...
Загрузка...