Умер актер, сыгравший в «Кавказской пленнице» и «Кин-дза-дза!»

Советский и российский актер и продюсер Николай Гаро ушел из жизни в 88 лет. О смерти сообщил Музей Эльдара Рязанова со ссылкой на семью артиста. Причина не уточняется. Гаро известен по ролям в фильмах Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, а также как продюсер почти 20 кинокартин.





Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. В 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа, но работать в кино начал еще в 1962-м.





Дебютной ролью в кино стал шофер авторефрижератора в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1967). Спустя 20 лет, в 1986 году, сыграл господина ПЖ в культовом фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». В дальнейшем снимался преимущественно в эпизодических ролях.





В 1996 году Гаро сыграл жениха продавщицы книг в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». Эта работа положила начало его продюсерскому сотрудничеству с режиссером — он выступил продюсером трех картин Рязанова: «Привет, дуралеи!» (1996), «Старые клячи» (2000) и «Тихие омуты» (2000).





Гаро долгие годы работал директором фильмов на «Мосфильме», с 1993 года — продюсер, с 1995-го — генеральный директор «Киностудии «Луч». В качестве продюсера с 1970-х годов участвовал в создании почти 20 проектов.





Николай Гаро также сотрудничал с режиссером Леонидом Гайдаем. Был почетным членом Гильдии продюсеров России.