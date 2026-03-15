Новости
Новости 18+
St
Собянин: На подлете к Москве уничтожены три украинских БПЛА
18+
Новости

Военные уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX. 


Позже был сбит еще один дрон. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 


15 марта число сбитых под Москвой дронов достигло 105. На фоне перехвата воздушных целей Росавиация сообщала о приостановке обслуживания рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. 


Это самая массированная атака за все время с начала СВО. До этого крупнейший налет на столицу был в марте 2025 года (перехватили 91 дрон). 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...