Собянин: На подлете к Москве уничтожены три украинских БПЛА

Военные уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.





Позже был сбит еще один дрон. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





15 марта число сбитых под Москвой дронов достигло 105. На фоне перехвата воздушных целей Росавиация сообщала о приостановке обслуживания рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.





Это самая массированная атака за все время с начала СВО. До этого крупнейший налет на столицу был в марте 2025 года (перехватили 91 дрон).