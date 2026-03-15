CBS: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына Моджтабы

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, убитый в Тегеране в результате атаки США и Израиля, при жизни опасался, что его сын Моджтаба может занять этот пост. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в американской разведке.





По данным собеседников телеканала, разведка представила эти выводы президенту Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и другим высокопоставленным чиновникам. Старший Хаменеи считал сына «не очень способным и неподходящим на роль верховного лидера», а также был в курсе проблем в его личной жизни.





Али Хаменеи никогда публично не комментировал слухи о возможном преемнике, которые активно распространялись в иранской прессе с 2022 года. Примерно в тот же период сына верховного лидера стали называть аятоллой, хотя передача власти от отца к сыну не приветствуется шиитским духовенством.





Несмотря на опасения отца, после его смерти 8 марта Совет экспертов Ирана выбрал 56-летнего Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Однако с момента избрания он ни разу не появлялся на публике.





Первое обращение к нации было зачитано диктором государственного телевидения — голоса нового рахбара никто не услышал. В заявлении, которое приписывают Хаменеи, содержались угрозы открыть «новые фронты» против США и Израиля, а также обещание продолжить блокаду Ормузского пролива.





В то же время британский таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в коме и потерял как минимум одну ногу. По данным издания, у него также серьезные повреждения желудка или печени. Источники утверждают, что новый лидер Ирана якобы находится в отделении интенсивной терапии университетской больницы Сина в Тегеране под усиленной охраной.





Иранские официальные лица эту информацию не комментируют, ограничиваясь общими заявлениями о том, что Хаменеи «ранен, но чувствует себя хорошо».