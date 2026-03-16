Новости
Новости 18+
St
Число сбитых на подлете к Москве дронов за выходные достигло 159
18+
Предварительно, никто не пострадал
Новости

159 БПЛА сбито при подлете к Москве за выходные, ночь и утро понедельника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина. 


Ранее он информировал, что с вечера 15 марта перехвачено более 20 беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Мэр писал в MAX, что на местах падения обломков работают специалисты.


Росавиация сообщала о приостановке обслуживания рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. 


Это самая массированная атака дронов на столицу за время СВО. До этого крупнейший налет на столицу был в марте 2025 года (перехватили 91 дрон). 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#москва #пво #сергей собянин #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...