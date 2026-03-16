Число сбитых на подлете к Москве дронов за выходные достигло 159

159 БПЛА сбито при подлете к Москве за выходные, ночь и утро понедельника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.





Ранее он информировал, что с вечера 15 марта перехвачено более 20 беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Мэр писал в MAX, что на местах падения обломков работают специалисты.





Росавиация сообщала о приостановке обслуживания рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.





Это самая массированная атака дронов на столицу за время СВО. До этого крупнейший налет на столицу был в марте 2025 года (перехватили 91 дрон).