Новости
Новости 18+
St
Пашинян извинился перед женщиной, на которую наорал в метро
18+
Скандал произошел из-за территориальных разногласий undefined
Новости

Пашинян извинился перед женщиной, на которую наорал в метро

Скандал произошел из-за территориальных разногласий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично извинился перед женщиной и ее сыном, с которыми у него произошел конфликт в ереванском метро. Обращение он разместил в своих соцсетях.


Глава правительства признал, что в разговоре использовал неподобающую форму, жестикуляцию и тональность, назвав чрезмерную эмоциональность своим недостатком. Он выразил надежду на личную встречу, добавив, что смиренно примет отказ, если она ответит «грубыми словами».


Инцидент произошел в метро, когда премьер раздавал значки в рамках агитации. Женщина отказалась принимать подарок и вступила с ним в перепалку. Пашинян повысил голос, обвинив собеседницу в бегстве из Нагорного Карабаха, и потребовал не сметь говорить, что он отдал Карабах. 


Позже выяснилось, что Мосиян — беженка из непризнанной республики и дочь полевого командира, погибшего в 1993 году.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#скандал #пашинян #нагорный карабах
