Пашинян извинился перед женщиной, на которую наорал в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично извинился перед женщиной и ее сыном, с которыми у него произошел конфликт в ереванском метро. Обращение он разместил в своих соцсетях.





Глава правительства признал, что в разговоре использовал неподобающую форму, жестикуляцию и тональность, назвав чрезмерную эмоциональность своим недостатком. Он выразил надежду на личную встречу, добавив, что смиренно примет отказ, если она ответит «грубыми словами».





Инцидент произошел в метро, когда премьер раздавал значки в рамках агитации. Женщина отказалась принимать подарок и вступила с ним в перепалку. Пашинян повысил голос, обвинив собеседницу в бегстве из Нагорного Карабаха, и потребовал не сметь говорить, что он отдал Карабах.





Позже выяснилось, что Мосиян — беженка из непризнанной республики и дочь полевого командира, погибшего в 1993 году.