Трамп объявил Демократическую партию главным врагом Америки после победы над Ираном
18+
Он назвал ее «крайне некомпетентной»
Трамп объявил Демократическую партию главным врагом Америки после победы над Ираном

Он назвал ее «крайне некомпетентной»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Демократическую партию главным врагом страны после Ирана. Заявление прозвучало на фоне эскалации внутриполитической борьбы в Штатах.


«Теперь с гибелью Ирана величайшим врагом Америки является Радикально Левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!» — написал американский лидер.


Напомним, что сам Трамп является представителем Республиканской партии.


Как сообщалось ранее, демократы намерены парализовать работу верхней палаты Конгресса с помощью тактики принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента. Кроме того, они хотят сорвать принятие республиканского законопроекта SAVE America Act, ужесточающего правила голосования на федеральных выборах.


Документ требует предъявления действительного удостоверения личности с фотографией для участия в голосовании. Республиканцы рассчитывают утвердить его до промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

