Концерт экс-солиста Modern Talking отменили в Литве из-за его высказываний о России

Концерт бывшего участника группы Modern Talking Дитера Болена в Литве отменили. Причиной, по данным портала LRT, стали его недавние заявления о России.





Местные концертные площадки одна за другой отказались от выступлений знаменитого немецкого музыканта. Выступления группы Blue System были запланированы в Клайпеде и Каунасе, однако анонсы исчезли из системы продажи билетов.





Представитель одной из площадок подтвердил: концерт в Каунасе отменен, организаторы пришли к соглашению, что такое мероприятие не должно проходить на их площадке.





Местные СМИ связывают решение с недавними интервью Болена, в которых он критиковал охлаждение отношений между Берлином и Москвой, высказывался за возобновление закупок российских энергоресурсов и называл страны «командой мечты». Кроме того, музыкант заявил, что у Украины «нет шансов» в противостоянии с Россией.





Это уже второй за неделю случай отмены гастролей в Прибалтике из-за политических заявлений артистов. Ранее отменили концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера, который исполнил «Калинку».