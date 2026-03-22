Пашинян наорал на женщину в ереванском метро из-за Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации спустился в ереванское метро, где решил раздать пассажирам значки в виде карты страны. Однако инцидент в вагоне перерос в публичную перепалку, передает «Sputnik Армения».





Обратившись к одному из детей с вопросом, можно ли подарить ему значок, Пашинян получил отказ от матери ребенка. Женщина заявила, что сейчас ребенок живет в таких границах, но в будущем — не будет, добавив, что премьер не может запретить им жить в Арцахе (Нагорном Карабахе).





Эти слова вывели главу правительства из себя. Повысив голос и размахивая пальцем, он ответил, что в 2023 году его обвинили в закрытии границы, чтобы народ не смог выехать из Карабаха, а теперь говорят о возвращении.





«Мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, чтобы вы остались. Так почему же вы не остались? В следующий раз вы, сбежавшие, не смейте говорить, что я отдал Карабах», — заявил Пашинян.





На просьбу женщины не говорить с ней таким тоном он ответил отрицательно. Выяснилось, что оппоненткой премьера оказалась дочь полевого командира, погибшего в 1993 году в ходе Карабахской войны.