В Петербурге люди массово жалуются на плохую работу мобильного интернета

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий скачок жалоб на работу мобильного интернета. Данные Downdetector и «Сбой.РФ» подтверждают масштабные перебои.





Местные жители сообщают, что доступны лишь ресурсы из «белого списка», а привычные приложения, включая банковские, не открываются. Корреспонденты «Фонтанки» проверили ситуацию в разных частях города: интернет отсутствует на юго-западе, в центре и на Васильевском острове.





Обычно такие ограничения вводят при угрозе атаки беспилотников, однако ни Смольный, ни губернатор Ленобласти пока не делали официальных заявлений о воздушной опасности.





По данным «МК в Питере», проблемы с доступом в Сеть начались около двух часов дня. Жители жалуются, что работают только «Яндекс» и несколько соцсетей. Банковские приложения «Сбер» и «Т-Банк» недоступны. Сбои охватили Невский, Центральный, Калининский и Выборгский районы.