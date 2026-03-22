«Я бы пошел с ним хоть куда»: американский журналист и коммунист подписал контракт и ушел на СВО

Независимый американский журналист, правозащитник и член Коммунистической партии США Кристофер Хелали вступил в ряды участников специальной военной операции. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя гибель командира отряда «Родня» Евгения Николаева (позывной Гайдук), с которым успел заключить контракт.





Он рассказал, что Николаев был его командиром, однако вместе они ни разу не участвовали в боевых действиях.





«Но я бы пошел с ним хоть куда», — сказал Хелали.





По словам журналиста, Николаев был для него примером, относился к нему как к брату, несмотря на разницу в положении и опыте.





О гибели командира отряда «Родня» стало известно 10 марта. Он погиб, спасая раненого подчиненного. В зону СВО ушел добровольцем с первых дней, в его отряде служили бойцы из России, стран Латинской Америки, Азии и Европы.