Бортников: Россия может «привести в чувство» украинские спецслужбы и их западных кукловодов

Россия может «привести в чувство» украинские спецслужбы, а также их западных кукловодов, в первую очередь британских. Такое заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.


Он отметил, что делать это Россия будет «в пределах разумного», не уточнив, что именно имеет в виду. Также глава спецслужбы заявил о постоянных провокациях.


Ранее Бортников сообщил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева «однозначно» являются украинские спецслужбы, однако в деле прослеживается участие третьих стран. 

#фсб #спецслужбы #бортников
