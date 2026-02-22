Глава ФСБ Бортников заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева «однозначно» являются украинские спецслужбы, однако в деле прослеживается участие третьих стран. Такое мнение высказал директор ФСБ Александр Бортников.





«Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается», — сказал он информационной службе «Вести».





Он добавил, что ФСБ опубликует новую информацию о расследовании, если она появится.





Говоря об ответных мерах на теракты со стороны Киева, глава спецслужбы отметил, что они предпринимаются, но это «деликатный вопрос».





Утром 6 февраля генерал-лейтенант Министерства обороны России Владимир Алексеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после покушения на него. Daily Storm собрал все подробности, которые известны об этом преступлении.