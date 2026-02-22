Россия не угрожает Эстонии и другим европейским странам, однако будет вынуждена принять зеркальные меры в случае появления у своих границ ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.





Представитель Кремля отметил, что Эстония находится рядом с Россией, поэтому если на ее территории будет размещено нацеленное на Москву ядерное оружие, то власти РФ примут ответные меры.





«Эстония должна четко это понимать», — сказал Песков.





Он отметил, что Россия всегда будет обеспечивать свою безопасность, особенно если это касается ядерного сдерживания.





До этого глава Министерства странных дел республики Маргус Цахкна заявил, что на территории Эстонии может быть размещено ядерное оружие НАТО в рамках оборонных планов.