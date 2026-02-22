С 1 сентября 2026 года обществознание начнут преподавать только с девятого класса

С 1 сентября 2026 года обществознание в российских школах будут изучать с девятого по одиннадцатый класс, из программы восьмых классов предмет исключат. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.





Министр сообщил, что внедрение новых программ по обществознанию будет осуществляться поэтапно на протяжении двух лет. С 1 сентября 2025 года этот предмет оставался в учебной программе для учеников восьмых и одиннадцатых классов. С 1 сентября 2026 года обществознание будут изучать ученики девятых и одиннадцатых классов. Он также подчеркнул, что работа над новыми едиными учебниками для старшеклассников уже завершена.





Кроме того, Минпросвещения утвердило перечень обязательных предметов на 2026/2027 учебный год. В список вошли русский язык, литература, история, математика, информатика, физика, химия, биология, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, физкультура, а также новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Родной язык и второй иностранный изучаются по заявлению родителей.





Ранее сообщалось, что с нового учебного года в российских школах появится обязательный предмет «Индивидуальный проект» с модулем «Обучение служением. Первые».