Во Львове при теракте погибла сотрудница полиции, еще 15 человек ранены

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла женщина-полицейский и 15 человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.





По информации Львовской областной прокуратуры, около полуночи поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, сразу после этого раздался взрыв.





Когда прибыл второй наряд, прогремел еще один взрыв, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница полиции. Начато расследование по статье «теракт».