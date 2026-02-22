Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского в течение трех недель

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Украине может состояться в ближайшие три недели. Такое мнение высказал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News.





Политик выразил надежду на позитивные подвижки в урегулировании украинского конфликта в ближайшее время. Он заявил, что предложенные американской стороной варианты могут объединить участников переговоров в течение трех недель.





«Мы с Джаредом (Кушнером) надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом», — сказал Уиткофф.





Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время мир услышит хорошие новости.





Возможность встречи Путина и Зеленского неоднократно обсуждалась и ранее. В Киеве заявляли о готовности встретиться в нейтральной стране, но не в Белоруссии и России. В то же время российский лидер рассматривал такую встречу в Москве.