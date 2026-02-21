Трамп повысил глобальные пошлины на импорт в США до 15%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении так называемых глобальных пошлин на импорт в Соединенные Штаты с 10% до 15%. Сообщение об этом он опубликовал в своей соцсети Truth Social.





«Я как президент США, начиная с настоящего момента, повышаю глобальную пошлину в размере 10% в отношении стран, многие из которых десятилетиями обдирали США и не несли за это никакого наказания (до моего прихода), до в полной мере допустимого и проверенного с юридической точки зрения уровня в 15%», — указал глава Белого дома.





Он также пообещал, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет новые, юридически обоснованные пошлины.





Ранее Трамп подписал указ о введении 10%-ных пошлин на импорт из всех стран. Они должны были вступить в силу 24 февраля и действовать 150 дней. Однако Верховный суд США в тот же день признал превышением полномочий введение пошлин на основании закона о чрезвычайных ситуациях. В связи с этим Белый дом объявил об отмене действия тех пошлин и введении новых, в 15%.