Пять человек погибли от отравления угарным газом в гараже в Вологодской области

В городе Бабаево Вологодской области погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.





По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Погибшие — девушки и молодые мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства устанавливаются.





Также в гараже произошел пожар. Глава региона выразил соболезнования родственникам и сообщил, что семьям погибших окажут всю необходимую поддержку.