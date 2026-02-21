Новости
Пять человек погибли от отравления угарным газом в гараже в Вологодской области
Погибшим было от 20 до 34 лет undefined
В городе Бабаево Вологодской области погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.


По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Погибшие — девушки и молодые мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства устанавливаются.


Также в гараже произошел пожар. Глава региона выразил соболезнования родственникам и сообщил, что семьям погибших окажут всю необходимую поддержку.

