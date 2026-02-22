Новости
Новости 18+
St
Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву
18+
Информации о пострадавших и разрушениях нет undefined
Новости

Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву

Информации о пострадавших и разрушениях нет

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили семь беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


«Атака еще одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в одном из сообщений.


Глава города добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Детали и возможные последствия уточняются.


Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.


В Росавиации сообщили, что московские аэропорты приостановили выпуск и прием рейсов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #бпла
Загрузка...
Загрузка...