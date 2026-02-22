Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили семь беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





«Атака еще одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в одном из сообщений.





Глава города добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Детали и возможные последствия уточняются.





Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.





В Росавиации сообщили, что московские аэропорты приостановили выпуск и прием рейсов.