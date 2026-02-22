Новости
Российскую лыжницу Непряеву дисквалифицировали на Олимпиаде, потому что она перепутала лыжи
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 километров классикой на Олимпийских играх в Италии был аннулирован из-за ошибки на пит-стопе. Спортсменка перепутала лыжи.


Непряева случайно заехала в чужой бокс и надела чужую пару, принадлежащую немецкой гонщице Катарине Хеннинг-Доцлер. Организаторы позволили россиянке финишировать, однако после этого сразу аннулировали ее результат.


Непряева пришла одиннадцатой. Напомним, Олимпиада завершается 22 февраля.


Ранее Россия завоевала первую награду на Олимпиаде. Серебряным призером стал ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место в спринтерской гонке.

