Новости
Новости 18+
St
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
18+
Это первая награда в копилке спортсменов из РФ undefined
Новости

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии

Это первая награда в копилке спортсменов из РФ

Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Италии. Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке. Соревнования прошли в сильный снегопад. 


23-летний россиянин показал результат 2 минуты 35,5 секунды. Победил испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим стал француз Тибо Ансельме (2.36,34). 


Всего в Играх принимают участие 13 россиян, все — под нейтральным флагом. 


Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#олимпиада #италия #олимпийские игры
Загрузка...
Загрузка...