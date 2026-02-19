Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии

Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Италии. Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке. Соревнования прошли в сильный снегопад.





23-летний россиянин показал результат 2 минуты 35,5 секунды. Победил испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим стал француз Тибо Ансельме (2.36,34).





Всего в Играх принимают участие 13 россиян, все — под нейтральным флагом.





Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.