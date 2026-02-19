Срочников, полицейских и госслужащих могут обязать сдавать образцы ДНК

Срочников, полицейских и государственных служащих могут обязать сдавать образцы ДНК. Поправки предложили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.





На прошлой неделе Дума в первом чтении приняла законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию военных, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях.





Картаполов заявлял, что новые правила позволят эффективно устанавливать личности погибших в боях и предоставлять родственникам льготы и выплаты.





Ко второму чтению Картаполов и Красов подготовили поправки, расширяющие круг тех, кому предстоит пройти геномную регистрацию: это срочники, полицейские и сотрудники Росгвардии, а также гражданские госслужащие.





Глава думского оборонного комитета объяснил, что положение об образцах ДНК срочников будет реализовано позже.





Информация о геноме сдавшего биоматериал человека будет храниться до достижения им 100 лет. В случае гибели — до установления его личности. Кроме того, по заявлению сдававшего его данные могут быть уничтожены, но только после увольнения со службы.